Несколько районов Бердска больше суток сидят без электричества

Часть Бердска из-за шторма осталась без жлектричества.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Бердске из-за непогоды пропало электричество. Об этом накануне сообщили в администрации города.
— По словам представителя МБУ «Горсвет», свет пропал из-за грозового шторма. Без электричества остались жители Раздольного и Южного микрорайонов, а также садово-некоммерческих товариществ и некоторых других частей города, — рассказали местные власти.
Проблему пообещали устранить 16 числа. Однако в пятницу, 17 июня, свет так и не появился, о чем сообщили местные жители.
КП-Новосибирск связалась с пресс-службой администрации Бердска, чтобы узнать причины.
— Случилось несколько обрывов. Работы на данный момент ведутся. Вчера 4 бригады устраняли последствия аварии. Свет должны были дать еще 16 июня, но, видимо, что-то затянулось, — рассказали в пресс-службе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер