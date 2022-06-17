Несколько районов Бердска больше суток сидят без электричества

Часть Бердска из-за шторма осталась без жлектричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске из-за непогоды пропало электричество. Об этом накануне сообщили в администрации города.

— По словам представителя МБУ «Горсвет», свет пропал из-за грозового шторма. Без электричества остались жители Раздольного и Южного микрорайонов, а также садово-некоммерческих товариществ и некоторых других частей города, — рассказали местные власти.

Проблему пообещали устранить 16 числа. Однако в пятницу, 17 июня, свет так и не появился, о чем сообщили местные жители.

КП-Новосибирск связалась с пресс-службой администрации Бердска, чтобы узнать причины.

— Случилось несколько обрывов. Работы на данный момент ведутся. Вчера 4 бригады устраняли последствия аварии. Свет должны были дать еще 16 июня, но, видимо, что-то затянулось, — рассказали в пресс-службе.

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