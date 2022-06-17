В Бердске отказались ликвидировать Православную гимназию Серафима Саровского

В Бердске решили не ликвидировать православную гимназию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отменил решение о закрытии православной гимназии Серафима Саровского, которая находится в Бердске.

— Судебная коллегия по административным делам Новосибирского областного суда прекратила производство по данному административному иску, — говорится на сайте Бердского городского суда НСО.

Сообщается, что Православная гимназия устранила нарушения законодательства, поэтому все претензии к ней отпали.

— В феврале 2022 года Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования регионального управления Минюста РФ. Он признал, что гимназия не предоставляла информацию, которая касалась ее деятельности, с 2019 по 2020 годы, а также не отчитывалась о руководящем составе и не показывало документы о расходах и об использовании иного имущества, — сообщает суд.

Однако Православная гимназия смогла обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции.

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