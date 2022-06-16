28-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирске

Еще 58 человек заболели коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области за сутки от ковида скончалась одна пациентка. Ей оказалась 28-летняя девушка.

— За день заболели еще 58 человек, в том числе 11 детей. Еще 36 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, — передает оперштаб.

В отделениях реанимации остаются 60 пациентов, еще 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в больницы города и области госпитализировано 643 пациента, в том числе 3 ребенка.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 259 974 заболевших коронавирусом, а выздоровели 252 974 человека

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