28-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирске

Еще 58 человек заболели коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области за сутки от ковида скончалась одна пациентка. Ей оказалась 28-летняя девушка.
— За день заболели еще 58 человек, в том числе 11 детей. Еще 36 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, — передает оперштаб.
В отделениях реанимации остаются 60 пациентов, еще 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в больницы города и области госпитализировано 643 пациента, в том числе 3 ребенка.
С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 259 974 заболевших коронавирусом, а выздоровели 252 974 человека
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