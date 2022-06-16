В Новосибирской области похоронили 31-летнего майора, погибшего во время спецоперации на Украине

В Новосибирской области похоронили 31-летнего майора Евгения Кушенко. Фото: администрация Коченевского района

В Новосибирской области похоронили 31-летнего майора Евгения Кушенко. Уроженец Коченевского района погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

— Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Евгения Кушенко — это наша общая утрата и общая боль. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Героя, — написали в администрации Коченевского района.

Евгений окончил Коченевскую СОШ № 13 в 2007 году и поступил в Новосибирское высшее командное училище. С июня 2020 года служил начальником штаба — заместителем командира мотострелкового батальона учебного центра 467 гвардейского окружного учебного центра Западного военного округа.

Известно также, что сибиряк служил в Сирии. Награжден пятью медалями, в том числе — медалью Суворова. Женат, есть сын.

Церемония прощания с Евгением Кушенко состоялась в четверг, 16 июня в поселке Коченево.

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