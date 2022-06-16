В Новосибирске в День города перекроют движение по Октябрьскому мосту

Движение ограничат на время фейерверка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на День города не будут перекрывать улицы, однако же ограничат движение автомобилей по Октябрьскому мосту на время фейерверков. А еще перекроют входы на станцию метро «Речной вокзал».

— Никаких перекрытий, остановки транспорта не ожидается. За исключением одной — во время салюта мы предполагаем, что перекроем движение по Коммунальному мосту, чтобы транспорт там не останавливался, — сообщил мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 16 июня.

Мэр уже подписал соответствующее постановление об ограничении движения транспорта в День города. Его можно посмотреть на сайте мэрии. В постановлении сказано, что кроме Октябрьского моста также перекроют технические проезды на площади Инженера Будагова и на участке от дома №4 по улице Добролюбова до Михайловской набережной.

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