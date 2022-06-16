В Новосибирске 39-летняя блондинка поехала за зарплатой и исчезла. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске ищут 39-летнюю Селянскую Ирину Валентиновну. О местонахождении жительницы Октябрьского района города неизвестно с 7 июня.

– В день пропажи поехала на работу получить зарплату. Место работы неизвестно, потому что вышло так, что она периодически меняла места работы. У родственников, близких не появлялась. Знакомые, друзья не знают, где она. Город на поезде, самолете не покидала. В больницах её тоже нет, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы женщины: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

Одета была в жёлтую куртку с серыми полосками на рукавах и спине, серую кофту с капюшоном, чёрные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.

С собой у Ирины Селянской был чёрный рюкзак.

Если вы знаете, где находится женщина, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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