В гимназии №5 в Академгородке появился современный спортзал. Фото: "Навигатор".

В гимназии № 5, которая находится в Академгородке, отремонтировали спортзал. Об этом сообщает «Навигатор».

- Средства нам выделили из городского бюджета. Гимназия ждала своей очереди не один год. На ремонт ушло практически 5 миллионов рублей, - рассказала директор гимназии Лада Сергеева.

Сама гимназия построена в 1963 году. Шло время, и вопрос о ремонте спортивного зала становился все более актуальным. Работы начались 29 апреля 2022 года, и за короткий срок помещение преобразилось.

- На замену старому деревянному полу пришло специальное покрытие, которое не боится износа. Поменялся и потолок – теперь с него не осыпается штукатурка. В спортзале установили баскетбольные щиты с кольцами, - перечислила изменения Лада Сергеева.

Начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев отметил, что в раздевалках появятся шкафчики для одежды и скамейки. В гимназии уже открыли новый стадион и сделали пандус для маломобильных учеников.

- Площадкой для футбола и волейбола смогут пользоваться все желающие. Остается только сделать 100-метровую беговую дорожку прорезиненной, - добавил Рамиль Ахметгареев.

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