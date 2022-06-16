На Красном проспекте Новосибирска высадили кусты сирени и смородины вместо забора

Живую изгородь посадили на небольшом участке. Фото: Анна Терешкова (https://vk.com/id657422180)

На Красном проспекте на участке от улицы Горького до Краеведческого музея убрали металлический забор. Вместо него посадили кусты.

— Живую изгородь вдоль липовой аллеи из сирени и смородины посадили сотрудники МАУ «Горзеленхоз». Вариант использования кустарников вместо металлических ограждений для формирования «естественной» преграды, отделяющей проезжую часть от пешеходной, согласован с дорожными службами, —сообщила на своей странцие в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Это первый «естественной» забор в Новосибирске. По ГОСТу при наличии газонной полосы более метра и кустарников высотой не более 80 сантиметров можно убирать металлические ограды.

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