Взрывоопасные предметы нашли в одной из новосибирских квартир. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В квартире, расположенной в жилом доме по улице Челюскинцев в Новосибирске, нашли взрывоопасные предметы. Местных жителей вывели наружу в целях безопасности.

- Информация об опасной находке поступила 15 июня. На место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции №2 «Железнодорожный». Они изъяли взрывоопасные предметы, - рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В МВД прокомментировали данную информацию.

- По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции и взрывотехник ОМОНа управления Росгвардии НСО. Сотрудники полиции эвакуировали граждан. Найденные предметы вывезли и утилизировали. Часть предметов будут исследовать представители экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, - сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Полиция устанавливает все обстоятельства дела. По результатам примут процессуальное решение.

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