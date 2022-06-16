В Новосибирске 18-летний парень с ножом забрал у сверстника iPhone. Фото: МВД 54.

В Новосибирске 18-летний парень ограбил сверстника. Угрожая новосибирцу предметом, похожим на нож, он украл у ровесника iPhone 12. Потерпевший обратился в полицию 12 июня.

– Полицейские установили и задержали грабителя. Ранее его уже привлекали за грабёж. На новосибирца завели уголовное дело по статье «Разбой», – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции решают вопрос об избрании парню меры пресечения. Также правоохранители ищут тех, кто пострадал от рук разбойника. Если вы узнали парня на фото, позвоните по номерам: 8 (383) 232-21-65, с мобильного 102.

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