В АО «РЭС» прошла встреча регионального центра Института внутренних аудиторов

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В рамках мероприятия прошел круглый стол «Внутренний аудит в новых реалиях: вызовы и возможности», модератором которого выступил Алексей Коряков, руководитель трансформации АО «РЭС». Отметим, что Алексей также является ведущим тренингов Учебного центра ИВА, автором канала про доказательный менеджмент и членом всевозможных аудиторских ассоциаций.

СПРАВКА КП

Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (Ассоциация «ИВА») была образована в 2000 году и является профессиональным объединением внутренних аудиторов, внутренних контролеров и ревизоров российских компаний и организаций. ИВА имеет 12 региональных центров, сформированных на базе организаций-партнеров, в том числе и в Новосибирске. Эксперты ассоциации участвовали в целом ряде проектов по постановке систем внутреннего контроля и организации деятельности служб внутреннего аудита на российских предприятиях.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Во встрече приняли участие 5 спикеров, представивших лучшие практики ведущих компаний региона, и более 30 слушателей, в т.ч. топ-менеджеры АО «РЭС» в лице генерального директора Владимира Герасимова и исполнительного директора Дмитрия Мамонтова.

На встрече ИВА обсуждались теоретические и практические аспекты внутреннего аудита в условиях изменившейся экономической и политической ситуации внутри страны и на мировой арене.

Подробнее о мероприятии на сайте ИВА.