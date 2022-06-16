В Новосибирске в ванной утонул полугодовалый мальчик

Мать оставила годовалого ребенка в ванной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске осудили мать трех детей за смерть полугодовалого сына при купании. Трагедия случилась 20 февраля в квартире дома по улице Красина в период с 21:00 до 22:00 часов вечера. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

- 26-летняя подсудимая открыла кран, набрала ванну и посадила ребенка, закрепив на его шее круг для плавания, который запрещено использовать без присмотра взрослых. Затем ушла в другую комнату к остальным детям. Ребенок выскользнул из круга и погрузился в воду, где оставался на неопределенный период, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

Мать вернулась в ванную и увидела утонувшего ребенка. Она достала малыша из воды, пыталась реанимировать. Врачи детской реанимации забрали полугодовалого мальчика в Детскую городскую клиническую больницу №1. Однако спасти его не удалось – через шесть дней ребенок скончался, не приходя в сознание.

Судмедэксперт установил, что смерть наступила в результате последствий утопления в воде.

- Подсудимая полностью признала вину, оправдываясь, что занималась с другими детьми. Муж находился в Таджикистане, после трагедии простил супругу. Суд назначил женщине 8 месяцев ограничения свободы, - сообщила КП-Новосибирск Лариса Эпова. – Приговор в законную силу не вступил.

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