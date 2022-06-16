В Новосибирске неизвестные разбили стекло на машине девушки. Фото: предоставлено Татьяной Манн.

Жительница Новосибирска Татьяна Манн рассказала о том, что кто-то разбил заднее стекло ее иномарки. Своей историей девушка поделилась с КП-Новосибирск.

- Муж приехал с работы, а я в это время только собиралась на работу. Мы встретились возле машины и увидели ужасную картину. На заднем стекле виднелась большая пробоина, - сообщила Татьяна корреспонденту КП-Новосибирск. – Машина стояла на парковке со стороны дороги по адресу Одоевского 1/10 подъезд 6. Рядом еще находится киоск с фруктами. Видимо, все произошло в ночь с 15 на 16 июня.

Девушка надеется найти очевидцев произошедшего и наказать виновных.

- В киоске с фруктами сказали, что ничего не слышали. Будем дальше искать тех, кто мог что-то видеть, - добавила Татьяна Манн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер