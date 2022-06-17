График отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2022: список улиц, даты

Июль станет последним месяцем теплоиспытаний. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

График отключения горячей воды в Новосибирске в июне 2022 года опубликовали на сайте СГК.

Июльские испытания сетей продлятся три недели. Рассказываем, в каких домах и когда отключат воду во второй летний месяц.

5-15 июля: Калининский район: улицы Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная.

Комсомольская, Чемская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда, ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Ударная, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив, ж-к Матрешкин двор, Северный проезд.

12-23 июля: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная, Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й,2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Стофато, Добролюбова, Б.Богаткова, Гурьевская, Восход, Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома, Покатная, Тополевая, территория Военного городка.

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