Новосибирцев возмутил мужчина без штанов, стоявший на балконе. Фото: АСТ-54 Black.
На балконе пятиэтажного дома, расположенного по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 1, появился странный мужчина без штанов. На него обратили внимание прохожие.
- Не смотрите наверх, - иронично отметили в Телеграм-канале АСТ-54 Black.
Неизвестно, что побудило мужчину выйти на балкон в неподобающем виде. Новосибирцев возмутило такое «фееричное» появление. Об этом они написали в комментариях.
- Полная деградация личности.
- Нет слов… Вот что творится в голове у таких людей?! – недоумевают местные жители.
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