Новосибирцев возмутил мужчина без штанов, стоявший на балконе. Фото: АСТ-54 Black.

На балконе пятиэтажного дома, расположенного по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 1, появился странный мужчина без штанов. На него обратили внимание прохожие.

- Не смотрите наверх, - иронично отметили в Телеграм-канале АСТ-54 Black.

Неизвестно, что побудило мужчину выйти на балкон в неподобающем виде. Новосибирцев возмутило такое «фееричное» появление. Об этом они написали в комментариях.

- Полная деградация личности.

- Нет слов… Вот что творится в голове у таких людей?! – недоумевают местные жители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер