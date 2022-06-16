На трассе под Новосибирском сгорел «Ниссан». Фото: стоп-кадр.

На трассе в Новосибирской области, рядом с селом Каргат, сгорел автомобиль Nissan Primera. Полыхающую машину сняли на видео очевидцы.

– Инцидент произошёл вечером 15 июня. Информации о пострадавших не поступало, – написали в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, что пламя полностью охватило машину, припаркованную на обочине. Поодаль от горящей иномарки стояли несколько человек. Судя по всему, ее водитель и пассажиры.

Комментаторов поста возмутило, что никто из проезжавших мимо не остановился и не попытался помочь.

– Люди злые стали, раньше шоферская взаимопомощь была, теперь всем безразлично, – написали новосибирцы.

Что стало причиной возгорания авто, пока не ясно. Информация уточняется.

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