В Новосибирске хотят создать «Экотехнопарк»: единую площадку, где смогут разместиться несколько предприятий по переработке отходов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске хотят создать «Экотехнопарк»: единую площадку, где смогут разместиться несколько предприятий по переработке отходов. Как сообщает издание infopro54, этот вопрос обсуждался на заседании комитетов по бюджету и строительству регионального парламента.

Предполагается, что «Экотехнопарк» будет представлять собой участок муниципальной земли площадью 15-20 гектар, где смогут разместиться предприятия, занимающиеся сбором и переработкой любых отходов. Располагаться участок должен достаточно далеко от населенных пунктов, чтобы не нарушать санитарные нормы.

Подразумевается также, что резиденты, желающие разместиться на этой площадке, смогут воспользоваться льготным инвестиционным кредитом на строительство промобъектов и освобождением на определенный период от налога на прибыль и имущество.

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