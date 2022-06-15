Водохранилище обнажило черепа на древнем кладбище под Новосибирском

Древнее кладбище может относиться к 17 веку. Фото: Предоставлено Кристиной, группа "Музей смерти" "ВКонтакте"

Сибирячка Кристина сфотографировала размытое кладбище на берегу водохранилища в Новосибирской области. Девушка опубликовала снимки в группе «Музей мировой погребальной культуры» во «ВКонтакте».

- В Ордынском районе, в селе Чингис, есть вот такое старинное размытое кладбище. Находится в двух часах от города Новосибирска. Оно не закрытое, тут бывает много людей: туристы и рыбаки. Конечно, погоста там никакого нет. Этому кладбищу очень много лет, его смывает уже очень давно, – рассказала КП-Новосибирск Кристина.

Могилы размыло приливом. Фото: Предоставлено Кристиной, группа "Музей смерти" "ВКонтакте"

Местные жители не знают, кто похоронен на кладбище. По данным историков, село построили сибирские татары в 17 веке. Упоминалось оно в эпоху Петра I. В 2009 году археологи проводили там раскопки древних курганов и наткнулись на захоронения с оружием, доспехами, украшениями, скелетами коней и следами поминальных тризн.

- Каждый год эти могилы размывает, но никто не занимается перезахоронением останков, – добавила Кристина.

Черепа никто не перезахоронил. Фото: Предоставлено Кристиной, группа "Музей смерти" "ВКонтакте"

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