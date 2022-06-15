В Новосибирске из-за ремонта путей закроют трамвайные маршруты №11 и №14

Маршруты перекроют на время ремонта путей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске на три дня закроют трамвайные маршруты №11 и №14. Связано это с ремонтом трамвайных путей на улице Волочаевской.

— С 23:30 17 июня и до 20 июня закрываются трамвайные маршруты № 11 и 14. На период проведения работ будет организован дополнительный маршрут № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе», — рассказали в мэрии.

Напомним, что ремонтные работы на улице Волочаевской должны были закончиться еще в сентябре 2021 года. Однако сроки перенесли на 2022 год, но пока не уточнили, когда именно.

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