Новосибирцы, ограбившие оптику на Маркса, попали на видео

На кадрах видно, что мужчина снимает очки. Фото: скриншот из вмдео

Новосибирцы ограбили оптику на Маркса. Инцидент произошел 12 июня вечером. По словам продавщицы, в тот день в оптику зашли два парня.

- Пока первый расспрашивал меня на счёт товаров, я отвернулась, чтобы достать документ. В этот момент второй украл солнцезащитные очки, - рассказала женщина в группе «АСТ-54».

На кадрах с видео видна картина происходящего. Парень в черной майке разговаривал с продавщицей, а второй стоял возле прилавка и выбирал очки. В один момент он снял их и положил себе в сумку.

Работники оптики выложили запись с видеокамер в соцсети. Наедятся, что так смогут найти обманщиков, чтобы привлечь к ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер