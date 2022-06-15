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Происшествия15 июня 2022 13:25

Новосибирцы, ограбившие оптику на Маркса, попали на видео

Один отвлекал, а другой складывал товар в карман
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На кадрах видно, что мужчина снимает очки. Фото: скриншот из вмдео

На кадрах видно, что мужчина снимает очки. Фото: скриншот из вмдео

Новосибирцы ограбили оптику на Маркса. Инцидент произошел 12 июня вечером. По словам продавщицы, в тот день в оптику зашли два парня.

- Пока первый расспрашивал меня на счёт товаров, я отвернулась, чтобы достать документ. В этот момент второй украл солнцезащитные очки, - рассказала женщина в группе «АСТ-54».

На кадрах с видео видна картина происходящего. Парень в черной майке разговаривал с продавщицей, а второй стоял возле прилавка и выбирал очки. В один момент он снял их и положил себе в сумку.

Работники оптики выложили запись с видеокамер в соцсети. Наедятся, что так смогут найти обманщиков, чтобы привлечь к ответственности.

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