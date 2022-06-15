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Общество15 июня 2022 9:40

Погибшему военному из Искитимского района вручили орден Мужества посмертно

Его передали матери погибшего
Надежда КАСЬЯНОВА
Виктору Манину было 32 года.

Виктору Манину было 32 года.

Матери погибшего во время спецоперации на Украине Виктора Манина вручили орден Мужества. Об этом рассказали в администрации Искитимского района Новосибирской области. Виктору было 32 года, когда он погиб. У мужчины остались жена и годовалый сын, который по-прежнему ждет папу домой.

— Учился хорошо, очень увлекался лыжным спортом, завоевал немало медалей. Потом учеба в индустриальном техникуме, а после службы в армии Виктор решил выбрать профессию защищать Родину. Он служил в Новосибирске, Дагестане, побывал в командировках в Сирии, имеет медали. Мечтал дослужиться до пенсии и вернуться в родной Искитимский район. Но не сбылось… — рассказала мама военного Светлана Воронова.

Несколько слов о Викторе сказал и глава Искитимкого района Юрий Саблин. Он выразил соболезнование, а также благодарность семье героя. Кроме того, глава района заявил, что готов оказать семье военного поддержу и помощь, если это будет необходимо.

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