Погибшему военному из Искитимского района вручили орден Мужества посмертно

Виктору Манину было 32 года.

Матери погибшего во время спецоперации на Украине Виктора Манина вручили орден Мужества. Об этом рассказали в администрации Искитимского района Новосибирской области. Виктору было 32 года, когда он погиб. У мужчины остались жена и годовалый сын, который по-прежнему ждет папу домой.

— Учился хорошо, очень увлекался лыжным спортом, завоевал немало медалей. Потом учеба в индустриальном техникуме, а после службы в армии Виктор решил выбрать профессию защищать Родину. Он служил в Новосибирске, Дагестане, побывал в командировках в Сирии, имеет медали. Мечтал дослужиться до пенсии и вернуться в родной Искитимский район. Но не сбылось… — рассказала мама военного Светлана Воронова.

Несколько слов о Викторе сказал и глава Искитимкого района Юрий Саблин. Он выразил соболезнование, а также благодарность семье героя. Кроме того, глава района заявил, что готов оказать семье военного поддержу и помощь, если это будет необходимо.

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