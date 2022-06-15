Под Новосибирском спасатели вытащили из колодца бездомную собаку. Фото: МАСС.
В Новосибирске спасатели МАСС достали из колодца бездомную собаку. Так они помогли сотрудникам центра помощи домашним животным. Инцидент произошёл 14 июня на улице Донецкий переулок в частном секторе поселка Пашино.
– Спасатели по лестнице спустились в открытый колодец, обвязали животное верёвкой и вытащили на поверхность. Колодец закрыли люком, – пояснили в службе спасения МАСС.
В МАСС показали видео спасения. На кадрах собака жалобно скулила, пока была в колодце. Судя по видео, животное не пострадало.
В МАСС напомнили, если вы попали в беду, звоните по номерам: 112, 231-06-49.
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