Под Новосибирском спасатели вытащили из колодца бездомную собаку. Фото: МАСС.

В Новосибирске спасатели МАСС достали из колодца бездомную собаку. Так они помогли сотрудникам центра помощи домашним животным. Инцидент произошёл 14 июня на улице Донецкий переулок в частном секторе поселка Пашино.

– Спасатели по лестнице спустились в открытый колодец, обвязали животное верёвкой и вытащили на поверхность. Колодец закрыли люком, – пояснили в службе спасения МАСС.

В МАСС показали видео спасения. На кадрах собака жалобно скулила, пока была в колодце. Судя по видео, животное не пострадало.

В МАСС напомнили, если вы попали в беду, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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