В Новосибирске с острова спасли 15-летнего обессиленного подростка. Фото: "МАСС".

В Новосибирске сотрудники службы МАСС обнаружили на острове неподалёку от пляжа Бугринский 15-летнего подростка. Выяснилось, что он переплыл туда, а вернуться назад не хватило сил. Произошло это 14 июня.

– Мальчика посадили в катер и переправили на левый берег. С подростком побеседовали на счет безопасного поведения на воде. После чего отпустили его домой, – уточнили в службе спасения.

В МАСС напомнили, что в Оби сильное течение. Поэтому переплывать реку опасно для жизни.

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