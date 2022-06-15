В Новосибирске на подростков, укравших 50 килограммов арматуры, завели уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на двух подростков 14-ти и 15-ти лет завели уголовное дело за кражу 50 килограммов арматуры. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Известно, что 2 апреля 2022 года двое подростков были на заднем дворе дома на улице Романова в Новосибирске. Там они тайно похитили 50 килограммов металла. Стоимость его составляла 7,5 тысяч рублей. После этого с места преступления они сбежали, – уточнили подробности в Следственном комитете.

Подростков поймали полицейские и доставили к следователю.

Сотрудники СК проводят с несовершеннолетними следственные действия, которые направлены на сбор доказательств вины подростков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер