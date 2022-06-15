В Новосибирске улицу в центре города затопило холодной водой. Фото: стоп-кадр.
В среду, 15 июня, улице в центре Новосибирска затопило холодной водой. Информация об инциденте появилась в соцсети.
– Коммунальная авария произошла на Щетинкина, – пояснили в группе «АСТ-54».
Подписчица паблика поделилась видео. На кадрах видно, что улицу сильно залило. Снято видео из окна бизнес-центра на Депутатской.
По словам очевидцев, на месте аварии ограничили движение. Там работают сотрудники Горводоканала.
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