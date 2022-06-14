Под Новосибирском 27-летнего мужчину сбил грузовой поезд

В Искитимском районе Новосибирской области 27-летний мужчина попал под поезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитимском районе Новосибирской области 27-летний мужчина попал под поезд. ЧП случилось в ночь на вторник, 14 июня, вблизи станции Инская.

— Сотрудники транспортной полиции установили, что пострадавшим является 27-летний житель города Искитим, который шел вдоль железнодорожных путей. Машинист сигналил ему и пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Пострадавшего мужчину с множественными травмами доставили в искитимскую больницу. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер