На День города 2022 центр Новосибирска превратится в Северный Кавказ

В Новосибирске готовят программу «Новогодней столицы».
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске вовсю готовятся к проекту «Новогодняя столица России». Уже ко Дню города в каждом районе сделают творческие презентации, которые будут представлять культуру всех федеральных округов России.
— На 26 июня каждый район в парках презентует себя и свой округ. К концу недели мы опубликуем график презентаций, когда на них можно будет посмотреть. Федеральных округов восемь, в Новосибирске, если считать Центральный округ, районов тоже восемь. Центр станет Северо-Кавказским округом, — рассказала директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.
Дух Сибирского федерального округа будет воплощен в Дзержинском районе. А Северо-Западный федеральный округ со столицей в Петербурге представит Советский район, где находятся «мини-Кижи» — церковь Спасо-Зашиверская деревянная церковь.
К Новому году также готовят дизайн снежинки — символа проекта. А выборы талисмана перенесли на неопределенный срок.
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