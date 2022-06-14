Губернатор НСО поблагодарил аграриев за успешное завершение посевной кампании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 14 июня, губернатор НСО Андрей Травников поздравил аграриев с окончанием посевной. На оперативном совещании в правительстве глава региона заявил, что прошла она успешно. Несмотря на все сложности, в том числе погодные сюрпризы. Также Андрей Травников пожелал главам сельских районов собрать достойный урожай.

Губернатор констатировал, что кампанию завершили по всем культурам. По его словам, аграрии осуществили перевыполнение плана. Именно такая задача стояла перед ними.

– Общая площадь ярового сева составила 2 млн 70 тыс. гектаров – это выше запланированных на региональном уровне показателей – около 102%, – пояснили в правительстве.

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, самое заметное превышение достигли по техническим культурам. Так, ими засеяли 354 тысячи гектаров. Это на 98 гектаров больше в сравнении с прошлым годом.

Высадили на 700 гектаров больше картофеля в сравнении с 2021 годом. По данным министра сельского хозяйства, это благотворно скажется на обеспечении картошкой населения.

– По кормовым культурам также все планы выполнены – несмотря на непростую погодно-климатическую ситуацию в регионе, связанную с возвратными заморозками и засухой, добавили в правительстве.

Известно также, что в регионе продолжают доводить меры поддержки до аграриев – с начала 2022 года им выделили уже 2 млрд 902 млн рублей. В планах на этой неделе довести еще 124 миллиона рублей.

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