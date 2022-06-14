В Новосибирске выставили на продажу бывший в употреблении гроб

Гроб сделан из фанеры толщиной в 10 миллиметров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте Avito новосибирец выставил на продажу гроб за 6 900 рублей. Продавец уточняет, что раньше им уже пользовались. Однако использовали гроб не по назначению, как можно было подумать, а для театральной постановки.

— Гроб использовался единожды для театральной постановки. Крепкий, в нем перевозили некоторые вещи для спектакля, заполнив до краёв. Сделан из фанеры 10 миллиметров — все части. Торцы на саморезах, верхняя и нижняя части скреплены тремя пластинами, — указано в объявлении.

Гроб выкрашен в черный цвет полностью, кроме нижней части, на которой он стоит. Также продавец готов отдать вместе с покупкой полбанки краски, чтобы покупатель, если будет нужно, сам закрасил основание.

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