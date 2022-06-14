Стало известно, сколько будет стоить фестиваль фейерверков на День города 2022 в Новосибирске

Фестиваль начнется в 22.45. Фото: Влад КОМЯКОВ

На День Города 26 июня 2022 в Новосибирске под закрытие проведут фестиваль фейерверков «Огни родного города». В городской дирекции рассказали, во сколько бюджету обойдется ночное зрелище.

— Фестиваль фейерверков мы проводим не за счет спонсоров. Это часть праздника, бюджетные деньги. Сумма — не секрет, точные данные мы позже опубликуем. По предварительным данным, уйдет по 500 тысяч рублей на команду, то есть полтора миллиона, — сообщила КП-Новосибирск директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Фейерверки начнут запускать в 22.45 с Михайловской набережной. Здесь можно узнать программу праздника.

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