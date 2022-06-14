В Новосибирске подожгли историческое здание. Фото: Анна Ширяева.
Жительница Новосибирска Анна Ширяева рассказала о том, что исторические здания на Зыряновской, 142 и 144 часто поджигают. По ее словам, пожарные приезжают туда чуть ли не каждый день.
- Делают это не люди без определенного места жительства. Они сами пытаются тушить эти пожары, - высказалась Анна в группе «АСТ-54».
Женщина добавила, что накануне там снова вспыхнуло пламя. Огонь объял крышу одного из зданий.
- Мне обидно за эти дома. Напомню, что в 2016 году исторический комплекс «Дома жилого комплекса сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги» включили в число региональных исторических памятников, - отметила Анна Ширяева.
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