В Новосибирске подожгли историческое здание. Фото: Анна Ширяева.

Жительница Новосибирска Анна Ширяева рассказала о том, что исторические здания на Зыряновской, 142 и 144 часто поджигают. По ее словам, пожарные приезжают туда чуть ли не каждый день.

- Делают это не люди без определенного места жительства. Они сами пытаются тушить эти пожары, - высказалась Анна в группе «АСТ-54».

Женщина добавила, что накануне там снова вспыхнуло пламя. Огонь объял крышу одного из зданий.

- Мне обидно за эти дома. Напомню, что в 2016 году исторический комплекс «Дома жилого комплекса сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги» включили в число региональных исторических памятников, - отметила Анна Ширяева.

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