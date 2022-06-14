Мусоровоз наехал на 90-летнюю бабушку в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Новосибирске 32-летний водитель мусоровоза наехал на 90-летнюю бабушку. О ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
– Авария произошла 13 июня у дома 87 на улице Дуси Ковальчук. Мусоровоз «КАМАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку, которая переходила проезжую часть справа налево по линии тротуара, – уточнили подробности в Госавтоинспекции.
90-летняя бабушка получила различные травмы, но в больницу ее не положили. Пенсионерке назначили амбулаторное лечение.
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