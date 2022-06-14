Под Новосибирском сельчанин до полусмерти избил сожительницу и пошёл пьянствовать к брату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рабочем поселке Сузун 51-летний мужчина жестоко избил сожительницу. Пострадавшая умерла в больнице. На сибиряка завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что 11 июня ночью в доме по улице Строительной фигурант выпивал с сожительницей. Они поссорились. Мужчина набросился на 43-летнюю женщину и ударил ее по голове и лицу. После чего лег спать. Утром вызвал ей скорую, помог госпитализировать, сам отправился пьянствовать к брату. Женщина от полученных травм в больнице умерла, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Местонахождение агрессора установили полицейские. Они доставили его к следователю.

Вину мужчина полностью признал. Его отправили в СИЗО. Следователи назначили ряд экспертиз, необходимых в рамках расследования дела.

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