Новосибирский фотограф показал завораживающие фото Млечного Пути. Фото: предоставлено Алексеем Поляковым.

Астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел Млечный Путь во всей его красе. Фотографии мужчина сделал в Курайской степи в Горном Алтае.

- Времени было не так много, часа 3 примерно на по-настоящему темную ночь. В Новосибирске сейчас сезон "белых ночей", но Курай находится на широте 50 градусов, а значит Солнце опускается ниже на 5 градусов под горизонт. Из-за этого ночи там существенно темнее. Ну и само небо без посторонней засветки, практически идеальное, - рассказал КП-Новосибирск Алексей.

С собой у астрофотографа было специальное оборудование для съемки.

- Из оборудования была мощная экваториальная монтировка, которая позволяет отслеживать объект, компенсируя вращение земли. Суть в том, что если наша камера будет неподвижна, звезды вытянутся в треки, когда мы захотим сделать кадр с длительной экспозицией, - объяснил Алексей. – Еще использовалась камера с удаленным штатным фильтром, который по умолчанию обрезает красную часть спектра и гасит на 90% водородные туманности. После операции по удалению камера начинает отображать все красоты Млечного Пути.

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