Новосибирцы присоединились к праздничной акции, спев весёлую песенку в метро. Фото: "ЧС-инфо".

Жители Новосибирска присоединились к праздничной акции и исполнили весёлую песенку в метро. Провели её в честь Дня России 13 июня. Выступление сибиряков снял на видео корреспондент «ЧС-инфо».

На видео видно, что новосибирцы весело и с душой исполнили известную композицию «От улыбки». По условию акции нужно было петь песню всем вместе. Тому, кто не знал слова, дали тексты.

Пели пассажиры во время движения от одной станции к другой. После остановки организаторы акции ушли петь песню в другой поезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер