В Новосибирской области за сезон от клещей пострадали 8362 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 14 июня, стало известно, что с начала сезона клещи укусили 8362 жителя Новосибирской области. Данные на оперативном совещании в правительстве озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, чаще всего клещи кусают жителей Искитимского района, Бердска, Мошковского района. В Новосибирске самые опасные районы по укусам клещей – Дзержинский и Центральный. Количество укусов, по данным на 14 июня, ниже среднего многолетнего уровня на 13 %, пояснил Щербатов.

По данным Щербатова, у 27 человек выявили клещевой энцефалит, а у 45 – боррелиоз. Энцефалитом в сравнении с 2021 годом стали заражаться чаще в 2 раза. Число заболеваний боррелиозом в отличие от прошлого года выросло в три раза.

Как добавил глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов, в стационар с подозрением на клещевой энцефалит положили 177 жителей региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер