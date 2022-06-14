Под Новосибирском пропали мужчина и 6-летний ребенок, уехавшие кататься на лодке. Фото: Анна АЛЕКСЕЕВА

В Куйбышевском районе Новосибирской области ищут мужчину и 6-летнего ребёнка. Известно, что они планировали кататься на лодке по Оми. Об исчезновении рассказали во вторник, 14 июня, на оперативном совещании в правительстве.

По словам главы ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, поиски пропавших при катании на маломерном судне пока не дали результата.

Ищут их, по информации МЧС, с 13 июня.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в Новосибирске на глазах 6-летней сестры утонул 15-летний мальчик.

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