В Новосибирской области садоводы пожаловались на нашествие белых бабочек. Фото: предоставлено Алексеем Яновским.

Садоводы из Новосибирской области столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц. Однако бояться их не стоит. О пользе этих насекомых КП-Новосибирск рассказал ученый-биолог Алексей Яновский.

- Дачники по ошибке принимают их за капустниц. Но те в 2 раза мельче и на крыльях у них не темные полоски, а мелкие пятна. Как можно понять по названию, гусеницы боярышниц развиваются на диких ягодных кустарниках, - сообщил КП-Новосибирск Алексей. - Польза от нашествия этих бабочек – в опылении растений, в том числе трудноопыляемых бобовых. Наевшись нектара и после оплодотворения самки отложат большое количество яиц повсюду. Так что возможно появление их гусениц на яблонях, рябинах, боярышнике, черемухе.

По словам биолога, бабочки-боярышницы служат кормом для птиц и рыб.

- Птицы, особенно воробьи, сейчас объедаются и кормят птенцов бабочками, обламывая их крылья. И у рыб на реках и озерах тоже пир. Хватают из глубины падающих на воду, умирающих в свой срок бабочек. Дело в том, что в жару бабочки нуждаются в частом питье и льнут к водоемам, лужам, а также скоплениям грязи, - объяснил Алексей Яновский.

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