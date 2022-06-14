В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись 6 автомобилей. Фото: стоп-кадр.

На Бердском шоссе произошло массовое ДТП с участием 6 авто. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Это произошло в понедельник, 13 июня. Среди участников ДТП – грузовик, кроссовер Kia, седан Ford Focus и другие автомобили, - говорится в публикации.

Авария спровоцировала большую пробку в сторону Бердска. По предварительной информации, обошлось без жертв. Причина массового ДТП неизвестна.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что виновником аварии мог стать водитель грузовика.

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