Пассажирка из Новосибирска родила мальчика в поезде до Москвы

У пассажирки поезда Новосибирск-Москва начались роды прямо в дороге.
У пассажирки поезда Новосибирск-Москва начались роды прямо в дороге. На помощь к женщине пришла фельдшер Росгвардии.
— Ситуация была безотлагательная, медлить было нельзя, поэтому я быстро собралась с мыслями и силами, чтобы принять роды, — рассказала медик Раида Гаджиева.
Продлились роды около полутора часов и прошли успешно. Женщина родила мальчика. На ближайшей станции молодую маму с сыном передали в руки прибывшим на место медикам.
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