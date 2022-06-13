Пассажирка из Новосибирска родила мальчика в поезде до Москвы

У пассажирки поезда Новосибирск-Москва начались роды прямо в дороге.

У пассажирки поезда Новосибирск-Москва начались роды прямо в дороге. На помощь к женщине пришла фельдшер Росгвардии.

— Ситуация была безотлагательная, медлить было нельзя, поэтому я быстро собралась с мыслями и силами, чтобы принять роды, — рассказала медик Раида Гаджиева.

Продлились роды около полутора часов и прошли успешно. Женщина родила мальчика. На ближайшей станции молодую маму с сыном передали в руки прибывшим на место медикам.

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