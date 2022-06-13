Защита обжаловала приговор экс-начальнику комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне

Защита бывшего чиновника подала в суд апелляцию на приговор, посчитав его слишком жестким. Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Адвокаты экс-председателя комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни обжаловали вынесенный ему приговор. За взяточничество, отмывание денег и незаконное предпринимательство суд приговорил его к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, а также оштрафовал на 3 миллиона рублей.

Защита бывшего чиновника подала в суд апелляцию на приговор, посчитав его слишком жестким. Об этом сообщает издание «Коммерсант Сибирь».

Срок рассмотрения апелляции еще не назначен.

Напомним, что с февраля 2018 по сентябрь 2020 года Лобыня получил почти 900 тысяч рублей взятками в обмен на покровительство по службе. Кроме того, чиновник через доверенных лиц управлял коммерческой организацией, оказывая ей покровительство. Задержали его в 2020 году, чиновник провел в СИЗО больше года, пока шло следствие.

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