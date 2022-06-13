Новосибирск вошел в десятку самых гостеприимных городов России

Новосибирск вошел в ТОП-10 самых гостеприимных городов страны. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск вошел в ТОП-10 самых гостеприимных городов страны. В этом рейтинге город оказался на шестом месте. В опросе сервиса superjob приняли участие 9 тысяч человек, проживающих в городах-миллионниках. Респондентам предлагали рассказать, хотят ли они, чтобы их город посещало больше туристов.

— В Новосибирске положительно на вопрос об увеличении потока туристов ответили 47% местных жителей. Это на 11% больше, чем в прошлом году. 18% новосибирцев ответили, что не хотят, чтобы город посещало больше приезжих, а 35% — затруднились с ответом.

Так, по результатам опроса лидером по гостеприимности в стране стал Волгоград. Там положительный ответ касаемо притока туристов дали 60% опрошенных. В тройку лидеров также попали Красноярск и Екатеринбург с показателем 59%. Далее в списке расположились Самара, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

А меньше всего ждут гостей в столице — в Москве положительный ответ дали только 37% респондентов. В тройке городов с самыми низкими показателями оказались также Краснодар с показателем в 38% и Омск с показателем в 45%.

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