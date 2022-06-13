Погода в Новосибирске на 13 июня 2022 года: жара до +31 градуса

Жара не прекращается.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 13 июня 2022 года продолжит радовать теплом на долгих выходных. Об этом сообщают синоптики.
— Ночью температура в городе составит +17…+19, днем — +29…+31 градус. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует южный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
В регионе ночью температура ночью местами повысится до +19, а днем — до +28…+33. Будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
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