В Новосибирской области ожидается пожароопасность 4 класса

13 и 14 июня будет жара +30 градусов и выше. Фото: Иван МАКЕЕВ

На следующей неделе в Новосибирской области повысится угроза пожаров. В Западно-Сибирском гидрометцентре появилось предупреждение.

— С 19.00 12 июня по 19.00 14 июня ожидается пожароопасность 4 класса в Баганском, Краснозерском, Карасукском районах. Также в этот период высока вероятность гроз, — сообщают в Гидрометцентре.

В МЧС предупреждают: во время жары и засухи лучше не разводить костры и нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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