В Новосибирске полицейский обвинил мертвую сибирячку в хищении ради показателей

Полицейский сфальсифицировал четыре заявления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший полицейский получил приговор за фальсификацию уголовного дела на умершую сибирячку. Подробности рассказали «КП-Новосибирск» в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.

— Оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями Железнодорожного района, чтобы искусственно завысить свои показатели по работе написал фальшивые заявления и объяснения четырех граждан в отношении гражданки О. Те якобы обвинили ее в присвоении и растрате в крупном размере. После этого ввел в заблуждение дочь О., которая не возражала о прекращении уголовного дела в связи со смертью матери, —сообщила «КП-Новосибирск» старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова.

В результате умершую женщину незаконно привлекли к уголовной ответственности по четырем тяжким преступлениям, что исказило официальную статистику.

— В марте 2022 года суд приговорил подсудимого к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, — прокомментировала Надежда Ракова.

Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу, однако Новосибирский областной суд оставил наказание за превышение должностных полномочий без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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