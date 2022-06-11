В Новосибирске полиция поймала банду кредитных мошенников из гаража

Мошенников задержали полицейсксие. Фрир: МВД России.

В Новосибирске полиция поймала банду кредитных мошенников, которые оборудовали себе кол-центр в гараже. По версии правоохранителей, они обманывали жителей многих регионов России с декабря 2021 года по апрель 2022 года.

По версии следствия, номера жулики брали из базы данных с именами и телефонами жителей различных регионов России, которые через Интернет отправляли в финансовые организации заявки на получение кредита. Где они ее приобрели - предстоит разобраться полиции.

- Затем злоумышленники звонили, представлялись сотрудниками банков. Уверяли, что для дистанционного оформления займа нужно оплатить дополнительные услуги – комиссию за безналичный перевод, страховку и работу курьера. Далее давали реквизиты карты, на которую нужно сделать перевод, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В гараже полицейские изъяли компьютеры, банковские и сим-карты, мобильные телефоны. В отшении жуликов возбуждили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ.Семеро из них находятся под стражей, двое - под подпиской о невыезде.

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