В Новосибирске туалет в Нарымском сквере станет платным

Туалет стал платным. Фото: муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».
Тем, кто любит гулять в Нарымском сквере, нужно будет прихватить с собой мелочь. Тем, кто захочет сходить там в общественный туалет, придется заплатить за его посещение.
- Стоимость - 35 рублей с человека, - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте мэрии Новосибирска.
Действовать постановление начало уже с субботы, с 11 июня. Так если вы собираетесь прогуляться в центре в длинные праздничные выходные, обязательно это учтите.
Напомним, туалет в сквере открыли осенью 2021 года, и изначально он был бесплатным.
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