В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 57 человек

Медики делают все возможное, чтобы побороть болезнь.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Оперативный штаб Новосибирской области обнародовал статистику о заболеваемости коронавирусои в регионе. За сутки диагноз подтвердился еще у 57 пациентов, среди них - 18 детей.
- Летальных случаев не было, - пояснили в оперштабе.
Сейчас в реанимации находятся 85 пациентов, 15 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего сначала пандемии коронавирус в Новосибирской области выявили у 259144 человек, в том числе у 38 513 детей. Спасти не удалось 5677 пациентов.
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