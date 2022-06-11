В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 57 человек

Медики делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Оперативный штаб Новосибирской области обнародовал статистику о заболеваемости коронавирусои в регионе. За сутки диагноз подтвердился еще у 57 пациентов, среди них - 18 детей.

- Летальных случаев не было, - пояснили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 85 пациентов, 15 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего сначала пандемии коронавирус в Новосибирской области выявили у 259144 человек, в том числе у 38 513 детей. Спасти не удалось 5677 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер