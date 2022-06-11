В «Бирюзовой Катуни» может появиться деревня хоббитов

В туркомплексе «Бирюзовая Катунь» может появиться Деревня хоббитов. Фото: Скриншот с YouTube\«Толк».
В туркомплексе «Бирюзовая Катунь» может появиться Деревня хоббитов. Воплотить задумку в жизнь готов известный скульптор Владимир Войчишин, известный своими работами в туркластере «Белокуриха горная».
— По задумке, в деревне появится несколько домиков, как у хоббитов, — с круглыми окнами и дверями. В одном из них будут проводить мастер-классы по производству шоколада, — сообщает издание «Толк».
Точные сроки реализации проекта пока не известны, как и сумма вложений, которая потребуется для этого.
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