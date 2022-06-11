Стеснительный манул из Новосибирска, прячущийся от фотографов, покорил соцсети

Глядя на выражение мордочки этого сурового сибирского кота становится ясно, что папарацци у своего порога видеть он не рад. Фото: Кадр из видео
Стеснительный манул по кличке Алтай из Ижевского зоопарка попал в объектив новосибирского фотографа Романа Паулова. Глядя на выражение мордочки этого сурового сибирского кота становится ясно, что папарацци у своего порога видеть он не рад.
— Алтай родился 1 апреля 2016 года в Новосибирском зоопарке. А когда ему исполнился один год, он переехал в Удмуртский зоопарк в городе Ижевск, — рассказал Роман Паулов. — Он у нас домосед, не любит фотографироваться, предпочитает более монументальное искусство: скульптуру.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала про загипнотизировавший сеть ролик с очень серьезным манулом, который не спускал глаз с фотографа, даже пока поднимался по лесенке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Манул со странной головой загипнотизировал рунет
Кот Тимоша из Новосибирского зоопарка стал звездой в Москве (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер