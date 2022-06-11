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Дом. Семья11 июня 2022 0:17

Стеснительный манул из Новосибирска, прячущийся от фотографов, покорил соцсети

Кот по кличке Алтай был не рад встретить папарацци у своего дома
Галина СИМОНОВА
Глядя на выражение мордочки этого сурового сибирского кота становится ясно, что папарацци у своего порога видеть он не рад. Фото: Кадр из видео

Глядя на выражение мордочки этого сурового сибирского кота становится ясно, что папарацци у своего порога видеть он не рад. Фото: Кадр из видео

Стеснительный манул по кличке Алтай из Ижевского зоопарка попал в объектив новосибирского фотографа Романа Паулова. Глядя на выражение мордочки этого сурового сибирского кота становится ясно, что папарацци у своего порога видеть он не рад.

— Алтай родился 1 апреля 2016 года в Новосибирском зоопарке. А когда ему исполнился один год, он переехал в Удмуртский зоопарк в городе Ижевск, — рассказал Роман Паулов. — Он у нас домосед, не любит фотографироваться, предпочитает более монументальное искусство: скульптуру.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала про загипнотизировавший сеть ролик с очень серьезным манулом, который не спускал глаз с фотографа, даже пока поднимался по лесенке.

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