Стеснительный манул из Новосибирска, прячущийся от фотографов, покорил соцсети

Глядя на выражение мордочки этого сурового сибирского кота становится ясно, что папарацци у своего порога видеть он не рад. Фото: Кадр из видео

Стеснительный манул по кличке Алтай из Ижевского зоопарка попал в объектив новосибирского фотографа Романа Паулова. Глядя на выражение мордочки этого сурового сибирского кота становится ясно, что папарацци у своего порога видеть он не рад.

— Алтай родился 1 апреля 2016 года в Новосибирском зоопарке. А когда ему исполнился один год, он переехал в Удмуртский зоопарк в городе Ижевск, — рассказал Роман Паулов. — Он у нас домосед, не любит фотографироваться, предпочитает более монументальное искусство: скульптуру.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала про загипнотизировавший сеть ролик с очень серьезным манулом, который не спускал глаз с фотографа, даже пока поднимался по лесенке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Манул со странной головой загипнотизировал рунет

Кот Тимоша из Новосибирского зоопарка стал звездой в Москве (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер